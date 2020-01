Ariana Grande es demandada por supuesto plagio de ‘7 Rings’

Un compositor asegura que Ariana Grande copió partes clave de una canción que él compuso dos años antes.

Un compositor asegura que Ariana Grande lo plagió, ya que compuso una canción muy similar a ‘7 Rings’, dos años antes que Grande lanzara su éxito.

Josh Stone afirma en una nueva demanda, obtenida por TMZ.com, que escribió una canción llamada “You Need It, I Got It” en enero de 2017 … 2 años ANTES de que Ariana grabara “7 Rings”.

Stone, señala en su demanda que el estribillo gancho de la canción de Ariana es: “Lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo”. Su canción dice: “Lo necesitas, lo tengo. Lo quieres, lo tengo”.

También dice que las 2 canciones tienen una ubicación métrica idéntica de las frases emparejadas.

Stone dice que se reunió con ejecutivos y productores de la industria de la música, incluidos los de Universal Music Group … la misma compañía que publicó “7 Rings”. Stone dice que tuvo una reunión en 2017 con Tommy Brown, quien trabajó con Ariana en cada uno de sus 5 álbumes de estudio. Stone dice que Brown estaba interesado en la canción y dijo que le gustaba mucho.

Stone quiere ganancias de “7 Rings” y una orden de un juez que prohíba que “7 Rings” vuelva a emitirse.

Una fuente conectada con Ariana le dice a TMZ que ‘7 Rings’ también tiene el mismo estribillo que ‘The Sound of Music’, por lo que las afirmaciones de Stone son ridículas … sin embargo, parece que Stone se refiere a una parte diferente de la canción.