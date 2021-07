Ascensión del príncipe Charles al trono en peligro por explosivas memorias del príncipe Harry

La corona británica teme que las revelaciones de Harry pongan en riesgo el inminente ascenso al trono del príncipe Charles.

El príncipe Harry ha dejado a la familia real británica en estado de pánico una vez más después de anunciar la inminente publicación de sus explosivas memorias.

Según un informe del Daily Mail, la familia real tiene “temores muy reales” de que el último movimiento del duque de Sussex pueda “desestabilizar a la monarquía” de una vez por todas.

Según el informe, el libro del duque podría causar problemas a su padre, el príncipe Charles, al asumir el trono tras la muerte o abdicación de la reina Isabel.

Los temores aumentaron enormemente por los informes de que Harry también podría lanzar un segundo libro, poco después de la muerte de la Reina.

Sin embargo, esas afirmaciones pronto fueron rechazadas por los sussex, que calificó los informes de “falsos y difamatorios”.

Anteriormente, en un comunicado de prensa, Harry anunció que publicaría sus memorias a fines de 2022.

“Estoy escribiendo esto no como el príncipe en el que nací, sino como el hombre en el que me he convertido. He usado muchos sombreros a lo largo de los años, tanto literal como figurativamente, y mi esperanza es que al contar mi historia, los altibajos , los errores, las lecciones aprendidas, puedo ayudar a demostrar que no importa de dónde vengamos, tenemos más en común de lo que pensamos ”, dijo, según el comunicado de prensa.

“Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que he aprendido a lo largo de mi vida hasta ahora y emocionado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que sea preciso y totalmente veraz”, agregó.