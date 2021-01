Ashley Tisdale revela como venció la vergüenza inicial que sintió por su rinoplastia

La actriz recuerda que fue muy criticada en su momento, pero admite que eso ya no la afecta.

La conversación comenzó después de que Tisdale miró hacia atrás con respecto a su nariz original, y fue citada diciendo: “No hice esto porque creo en la cirugía plástica. Hice esto para ayudar a mi salud. Literalmente casi no podía respirar por el lado derecho de mi nariz “.

Mientras recordaba algunos de sus tiempos más “traumáticos”, Tisdale comenzó admitiendo que nunca aceptó que sus viejas heridas fueran analizadas con tanta ferocidad. “Para ser claros, no se trataba de cambiar mi apariencia”.

Según la revista People, agregó: “No fue un gran problema para mí ni era como si estuviera soñando con el día en que me haría una cirugía de nariz. Por otro lado, tengo CERO juicio hacia cualquiera que haga alguna crítica; tu cuerpo, tu elección “.

La verdad del asunto es que “la cirugía plástica no era aceptada culturalmente entonces como lo es ahora. Cuando la hice, me examinaron, juzgaron y me hicieron sentir avergonzada por mi decisión. Tomé una decisión que no era asunto de nadie. (y TODAVÍA no es asunto de nadie) y por esa decisión, constantemente me hicieron sentir mal por ello “.

Pero “al final del día, voy a tener una hija y espero que sus decisiones no sean juzgadas o avergonzadas. Me ha llevado años procesar esta experiencia, una experiencia que no pensé que fuera tan buena ni un gran problema tampoco”.

