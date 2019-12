Así es el hijo de Drake con la artista francesa Sophie Brussaux

View this post on Instagram

I love this 🥺🥺💙 Just the thought of him and his son spending quality time together warms my heart… #champagnepapi #drake #drizzy #drizzydrake #adonis #fatherandson #adonisgraham #aubreygraham #fathersday #happyfathersday #purelove #family #blessing #happy #instapic #like4likes #love #picoftheday #instadaily #repost #followers repost; @fentysveryown