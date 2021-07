Así vivió Arturo Carmona revelaciones de su hija de que sufrió acoso

La hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal reveló hace pocas semanas haber sido víctima de acoso por parte de un familiar.

Arturo Carmona reveló por primera vez, cómo vivió después de que su hija Melenie reveló públicamente el acoso sexual que sufrió por parte de un familiar.

“Bueno, ustedes se dieron cuenta, yo no sabía hasta después, y pues sí me dio mucha rabia, mucha impotencia, pero había que actuar en ese momento, y sentir sobre todo ella, el respaldo de su papá, de su familia, de su mamá y del esposo de su mamá” comentó Carmona en una entrevista.

El actor confiesa que no fue un proceso sencillo, ya que Melenie y toda la familia se enfrentó al escrutinio público: “fue complicado porque la gente juzga, la gente señala, y precisamente por ese tipo de cosas las chavas no denuncian, no dicen nada”.

Arturo Carmona subió a Instagram una bella fotografía del recuerdo, en la que aparece junto a su hija Melenie cuando era pequeña. La imagen ganó miles de ‘me gusta’ en pocos minutos de haberla publicado.