Atala Sarmiento se negó a firmar contrato con TV Azteca porque era “abusivo”

Según un informe, a Sarmiento no le iban a pagar “casi nada” solamente si salía al aire, y no tendría bono para vestuario.

Atala Sarmiento no desmintió lo dicho por Shanik Berman, quien aseguró que la conductora se negó a firmar contrato con TV Azteca porque era abusivo y no le convenía.

Shanik dijo en el programa ‘Montse & Joe’ : “Me enteré que el contrato que le ofrecían, no le iban a pagar casi nada, solo le iban a pagar si salía al aire. Si no salía al aire, no le iban a pagar y no le tocaba bono para vestuario”.

Ante las declaraciones de Shanik, Atala no las desmintió, y solo agregó con ingenioso sarcasmo: “Pero me tocaban vales de despensa”, dijo al programa ‘Hoy’.

Atala Sarmiento, quien vive en España, dijo que no tiene previsto regresar a México en fechas próximas debido a la pandemia del Covid-19, pues los vuelos están cancelados por el rebrote que se registra en algunos países de Europa, es especial España.