Aunque es feminista, Laura Bozzo no toma partido por Frida Sofia

La conductora peruana dice admirar y querer mucho a la familia Guzmán Pinal y que no tomará partido si no se presentan pruebas.

Laura Bozzo habla sobre las acusaciones de abuso sexual que Frida Sofía lanzó en contra de Enrique Guzmán, y dice que se tienen que presentar pruebas.

La conductora peruana dice admirar y querer mucho a la familia Guzmán Pinal, y que ella no toma partido, pues aunque ella es defensora de las mujeres, también se tienen que aportar pruebas: “Me tiene en estado de shock, porque para mí, Silvia Pinal es la estrella más deslumbrante de México, y Enrique Guzmán es un semidios, tiene una carrera impecable. Esto me parece terrible, muy doloroso”.

“A Frida le tengo mucho cariño y estoy entre la espada y la pared en este tema, toda mi vida he defendido los derechos de las mujeres, he hablado del abuso, de la violencia que hay en las familias, pero tampoco podría aceptar una denuncia sin ningún tipo de pruebas, no seré cómplice de cosas que no sean reales, porque hay muchos casos de mujeres que inventan, algo que perjudica mucho a quienes estamos en esta lucha. Con esto no estoy diciendo que Frida Sofía está mintiendo”, declaró Laura Bozzo.