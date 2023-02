Austin Butler no llevará a su novia a los Oscar

El actor de «Elvis» tiene otros planes sobre quién llevar al evento…

Al parecer Kaia Gerber no va a ser la acompañante de su novio Austin Butler en la próxima entrega de los premios Oscar 2023, en la que él está nominado a la categoría de Mejor Actor por su interpretación en «Elvis«, la película biográfica de Elvis Presley.

El actor de 31 años asistió al almuerzo de los nominados a los Premios de la Academia el lunes (13 de febrero) con su hermana Ashley como acompañante, y le dijo al programa «Access Hollywood» que quería llevar a su padre con él a los Premios SAG 2023 y su entrenadora de movimiento Polly Bennett para los BAFTA.

Si bien dijo que era «muy difícil tomar una decisión» sobre su invitado, Austin mencionó que un amigo especial probablemente lo acompañaría en los Oscar: su agente James, a quien Austin describió como «uno de mis mejores amigos en el mundo».

“Lo conozco desde que tenía 17 años y también es mi agente… Fuimos amigos primero y no tendría mi carrera si no fuera por él. La cantidad de veces que me ayudó a decidir si debía o no hacer algo o que me presionaba para que lo hiciera… Creyó en mí en momentos en los que a lo mejor yo no creía en mí mismo”, se justificó.

Continuó diciendo: «Creo que voy a llevar a James [al Oscar] porque ha estado en este viaje conmigo durante mucho tiempo», afirmó.