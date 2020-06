Bar Refaeli manda a su madre a prisión y hará servicio comunitario

La modelo deberá pagar millones en impuestos, y acordó hacer 9 meses de servicio comunitario y que su madre pase meses en prisión.

La modelo Bar Refaeli acordó servir nueve meses de servicio comunitario en Israel como parte de un acuerdo de culpabilidad por cargos de evasión de impuestos.

La belleza y su madre, Tzipi Refaeli, habían estado bajo investigación en su tierra natal durante varios años en medio de acusaciones que sugerían que habían engañado a las autoridades fiscales sobre las ganancias de Bar de 2009 a 2012.

Afirmaron que para 2009 y 2010, ella había estado viviendo en los Estados Unidos con su entonces novio Leonardo DiCaprio y, por lo tanto, no tenía que pagar el impuesto sobre la renta israelí, aunque los funcionarios sostienen que en realidad tenía su sede en Tel Aviv.

El año pasado, el argumento de Bar fue rechazado por un juez, quien le ordenó pagar millones en dólares de impuestos, y ahora la madre de tres hijos de 34 años, casada con el empresario Adi Ezra, llegó a un acuerdo con los fiscales para poner punto final al asunto.

Como parte del acuerdo, Bar evitará pasar tiempo en prisión, aunque su madre pasará 16 meses tras las rejas como castigo por su papel en el escándalo.

El acuerdo, que se firmó el martes, también ordena que ambas mujeres paguen casi US$ 725,000 en multas y US$ 2.3 millones en impuestos atrasados, según el Times of Israel.

Sin embargo, los abogados de Bar continúan insistiendo en que ella personalmente no hizo nada malo.

“El acuerdo de declaración de culpabilidad deja en claro de una vez por todas que Bar Refaeli no tenía la intención de evadir impuestos”, dijeron sus representantes legales al Canal 13 local.

“No hay dudas sobre el hecho de que durante las fechas especificadas, Bar tenía poco más de 20 años, trabajaba como modelo internacional y no se ocupó de las partes financieras de su trabajo. Ahora Bar asumirá la responsabilidad de los errores que se cometieron y pagará el precio necesario por ellos “.