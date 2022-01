Bárbara de Regil confiesa que padeció depresión por causa de los haters

La artista habló sobre las polémicas y controversias en que se ha metido…

En una entrevista al programa Ventaneando desde el foro del noticiero de espectáculos, Barbara de Regil reveló que padeció una depresión muy fuerte tras las controversias que protagonizó en las redes sociales el año pasado.

“Hace tres meses me dio una depresión muy fuerte, no quería comer, no quería dormir, estaba grabando de lunes a sábado… un rollo. Fueron las agresiones en las redes, porque ahí sí me amenazaron de muerte a mí y a mi hija. Después sacaron notas de que yo tenia ya seguridad privada, cuando yo he tenido seguridad desde que estoy con Fer”, dijo Regil.

Pero afortunadamente De Regil logró salir de la depresión cuando empezó a ver las cosas desde otro ángulo:

“Salí de la depresión creyendo que la gente únicamente te va a dar lo que son y hablan dependiendo de las heridas que tienen. Si en la pareja me enojo con Fer, después pienso que me enojé porque yo tengo una herida del pasado y Fer solo la tocó”, señaló Bárbara.