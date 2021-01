Ben Affleck explica cómo su pasado alcohólico lo ayudó en la actuación: “Es instructivo”

El actor habla sobre su mas reciente papel en el cine, de un entrenador de baloncesto alcohólico.

Ben Affleck se refirió recientemente al impacto que tuvo su vida personal en su próxima película sobre un entrenador de baloncesto alcohólico.

Él habló sobre todo durante su entrevista con Variety y fue citado diciendo: “Siento que mi propia actuación, al menos según mis propios estándares, ha mejorado a medida que he envejecido, he tenido más experiencias de vida y he tenido acceso a más cosas.”

También admitió que su tiempo en The Town de 2010 y Argo de 2012 fue lo que lo convirtió en un mejor actor: “Esto fue un poco atípico para mí. Como actor, he cambiado un poco mi enfoque, sobre todo desde antes y después de que comencé a dirigir, porque fue realmente instructivo “.

“Aprendí más sobre actuación dirigiendo que en las clases de actuación. Hay algo realmente valioso en estar del otro lado y ver qué funciona y qué no. Y lo que puedes hacer editorialmente, y simplemente acostumbrarte al sonido de tu propia estúpida voz “.

La película en cuestión tratará de Jack Cunningham, una ex superestrella del baloncesto de la escuela secundaria que se vio obligada a renunciar a sus sueños, en circunstancias misteriosas en su día.

La única razón por la que Affleck comprende la difícil situación de ese jugador es por su propio pasado. Explicó a la publicación: “Con un rol como ese y como soy alcohólico, entonces entendí hasta cierto punto su alcoholismo, pero no he perdido un hijo”.

“Este tipo ha tenido una vida muy diferente a la mía, pero lo interesante de la historia es que esperaba que la gente encontrara algo de catarsis al verlo pasar por algo muy difícil. Me preocupaba tener que encontrar formas de hacer que esto fuera lo más realista posible “.