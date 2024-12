Ben Affleck prefiere la soltería

El actor se concentra en su carrera y en adaptarse a la vida sin Jennifer Lopez…

Ben Affleck ha dejado claro que no busca una nueva relación en este momento. Según fuentes cercanas al actor, el protagonista de Batman está inmerso en numerosos proyectos profesionales y se está tomando un tiempo para adaptarse a su nueva vida como soltero.

«Ben no tiene ningún interés en lanzarse a otra relación en este momento», reveló una fuente a Page Six. «El divorcio de Ben y Jennifer ni siquiera se ha finalizado, pero incluso si lo fuera, las citas simplemente no son lo suyo».

La decisión de Affleck de priorizar su carrera y su bienestar personal se produce tras la solicitud de divorcio presentada por Jennifer Lopez a principios de este año. A pesar de que la pareja celebró una fastuosa boda en Georgia en 2022, su matrimonio ha llegado a su fin.

«Ben se está tomando este tiempo para centrarse en sí mismo, sus hijos y su carrera», agregó la fuente.

Además, los problemas personales de Affleck han afectado la producción de su próxima película, «RIP», un thriller policial que está desarrollando junto a su amigo Matt Damon. Según informes, la producción se ha ralentizado debido al divorcio del actor.