Ben Affleck reúne a amigos famosos para torneo virtual de poker

Matt Damon, Adam Sandler y Tobey Maguire son otros de los famosos que jugarán poker en torneo benéfico el fin de semana.

Ben Affleck está reuniendo amigos famosos como Matt Damon, Adam Sandler y Tobey Maguire para participar en un torneo virtual de póker con fines benéficos este fin de semana.

Los compañeros actores Jon Hamm, Jason Bateman, Bryan Cranston, Sarah Silverman y Cheryl Hines se unirán digitalmente al cineasta Kevin Smith, al rockero Adam Levine y a la superestrella del fútbol americano Tom Brady, entre otros, el sábado (11 de abril) para aumentar los fondos para los funcionarios de ‘Feeding America’ durante la crisis del coronavirus, y miembros del público han sido invitados a participar.

Al compartir las noticias en Instagram el viernes, Affleck escribe: “Emocionado de anunciar que he unido fuerzas con @FeedingAmerica, la organización nacional de ayuda contra el hambre más grande del país, para recaudar dinero para las personas que más lo necesitan”.

“Únete a mí y a algunas caras conocidas (incluidas @tombrady, @bryancranston, @adamlevine, @sarahkatesilverman, @_cherylhines, Tobey Maguire, Jon Hamm y Jason Bateman) mientras nos enfrentamos en un torneo de póker amistoso”.

Affleck continúa revelando que “más de US$1 millón” ya se ha recaudado para el juego All In For America’s Charity, y todas las ganancias benefician a la organización sin fines de lucro, que proporciona alimentos para los necesitados.

El juego incluirá a algunos profesionales de póker, estará abierto a solo 75 personas, por orden de llegada, pero los fanáticos podrán interactuar con los jugadores estrella comentando sus movimientos a medida que se desarrolla la acción.

Se animará a los espectadores a donar durante la transmisión en vivo, que será presentada por los comentaristas de póker Justin Kelly y Michael Loncar, y comenzará a las 2 p.m. EST en https://www.twitch.tv/AmericasCardroom.