Beyoncé aprendió a estar quieta durante la cuarentena

La pandemia y la cuarentena hicieron Beyoncé desacelerar. La cantante ha ‘cambiado absolutamente’ en medio de la crisis del coronavirus y está aprendiendo a estar ‘quieta’.

En entrevista a la revista Vogue inglesa, la artista de 39 años, madre de tres hijos comentó:

“Realmente aprecio este tiempo con mi familia, y mi nuevo objetivo es reducir la velocidad y eliminar las cosas estresantes de mi vida (…) Entré en la industria de la música a los 15 años y crecí con el mundo mirándome”, justifica sobre ir más despacio ahora y disfrutar más la vida y su familia.

La cantante comparte Blue Ivy de ocho años y los gemelos Sir y Rumi, de tres, con Jay-Z, agregó:

“Lancé Lemonade durante la gira mundial Formation, di a luz a gemelos, actué en Coachella , dirigi Homecoming, hice otra gira mundial con Jay, luego Black Is King, todo seguido… Ha sido pesado y agitado. He pasado mucho tiempo concentrándome en construir mi legado y representar mi cultura de la mejor manera que sé. Ahora, he decidido darme permiso para concentrarme en mi alegría”, señala.