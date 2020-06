Beyonce dice que la industria del entretenimiento es machista y dominada por hombres

La cantante hizo una poderosa declaración sobre el sexismo en la industria y el movimiento Black Lives Matter.

La estrella del pop Beyonce Knowles dice que el negocio del entretenimiento sigue siendo muy machista y dominado por los hombres.

La cantante hizo una poderosa declaración sobre el sexismo en la industria y el movimiento Black Lives Matter durante la graduación virtual “Dear Class of 2020” de YouTube, informa variety.com.

Ella dijo que tuvo que tallar su camino hacia el éxito, que el proceso fue “aterrador”, pero que construir su propia compañía fue un punto de inflexión en su vida. “Sé lo difícil que es salir y apostar por ti mismo”, señaló.

“El negocio del entretenimiento sigue siendo muy sexista. Todavía está muy dominado por los hombres y, como mujer, no vi suficientes modelos femeninos que me dieran la oportunidad de lo que sabía que tenía que hacer: dirigir mi sello, y empresa de administración, para dirigir mis películas y producir mis giras que significaban propiedad, ser dueña de mis maestros, ser dueña de mi arte, ser dueña de mi futuro y escribir mi propia historia. No había suficientes mujeres negras sentadas en la mesa. Así que tuve que ir y cortar esa madera y construí mi propia mesa. Luego tuve que invitar a los mejores para que se sentaran. Eso significaba contratar mujeres, hombres de afuera, desvalidos, personas talentosas que esperaban ser vistas “, dijo.

Explicó cómo la raza y el género juegan un papel importante en la industria.

“Muchos de los mejores creativos y empresarios, que aunque eran sumamente calificados y talentosos, fueron rechazados una y otra vez como ejecutivos en grandes corporaciones porque eran mujeres o por disparidades raciales. Y me sentí muy orgullosa de proporcionarles un lugar en mi mesa. Uno de los principales propósitos de mi arte durante muchos años ha sido dedicarme a mostrar la belleza de los negros al mundo, nuestra historia, nuestra profundidad y el valor de sus vidas. He hecho todo lo posible para derribar el velo de apaciguamiento para aquellos que pueden sentirse incómodos con nuestra excelencia “, dijo.

La estrella continuó: “Para las jóvenes, nuestras futuras líderes, saben que están a punto de hacer que el mundo gire. Las veo. Son todo lo que el mundo necesita. Hagan esos movimientos de poder. Sean excelentes. No dejen que el mundo las haga sentir que tienen que lucir de cierta manera para ser brillantes. Y no, no tienen que hablar de cierta manera para ser brillantes. Pero tienen que difundir su don por todo el planeta de una manera que sea auténticamente suya “.

Luego destacó la importancia de las protestas de Black Lives Matter.

“Gracias por usar su voz colectiva y dejar que el mundo sepa que las vidas de los negros son importantes. Los asesinatos de George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor y tantos otros nos han dejado a todos rotos. Ha dejado a todo el país buscando respuestas. Nosotros hemos visto que nuestros corazones colectivos, cuando se ponen en acción positiva, podrían iniciar las ruedas del cambio. El cambio real ha comenzado con ustedes, esta nueva generación de graduados de secundaria y universidad que celebramos hoy”, dijo.