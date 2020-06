Creadora de ‘Friends’ lamenta no haber hecho más por la diversidad

Marta Kauffman asegura que debió haber tomado algunas decisiones muy diferentes a las que se tomaron, como aumentar la diversidad.

La cocreadora de “Friends”, Marta Kauffman, ha confesado que no hizo lo suficiente para promover la diversidad en la popular comedia estadounidense, que se considera un programa icónico.

Kauffman co-creó el programa con David Crane. Ella habló sobre lo que le faltó durante el panel virtual “2020 ATX TV … Desde el sofá”, cuando le preguntaron qué “deseaba saber” cuando comenzó su carrera en televisión, informa el Daily Mail.

“Desearía saber lo que sé hoy”, dijo ella visiblemente emocional.

“Lo siento, solo desearía saber lo que sé ahora. Hubiera tomado decisiones muy diferentes”, agregó Kauffman, refiriéndose a la falta de diversidad del programa.

Ella continuó: “Quiero decir que siempre hemos alentado a las personas de diversidad en nuestra empresa, pero no hice lo suficiente y ahora todo lo que puedo pensar es ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer de manera diferente? ¿Cómo puedo hacer mi programa de una nueva manera? Y eso es algo que no solo desearía saber cuando comencé a mostrar espectáculos, sino que desearía haberlo sabido hasta el año pasado “.

Han pasado 25 años desde que “Friends” apareció en la pantalla chica y comenzó su viaje para crear historia. El programa ha hecho famosos a Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y Matthew Perry, y los fanáticos todavía se refieren a ellos como los nombres de sus personajes. El primer episodio se emitió el 22 de septiembre de 1994.

Desde el romance de Rachel y Ross o la obsesión de Monica por la limpieza o el amor de Joey por la comida y las largas conversaciones del grupo en el sofá de Central Perk, todo sobre el espectáculo sigue incrustado en las mentes de los fanáticos.

Pero el programa a menudo es criticado por falta de diversidad.

En una entrevista a The Guardian el año pasado, Schwimmer, quien interpretó a Ross en el exitoso programa, dijo que siempre estaba presionando por la diversidad.

“Era muy consciente de la falta de diversidad e hice campaña durante años para que Ross saliera con mujeres de color”, dijo Schwimmer.

La estrella de “The Good Doctor”, Hill Harper, también criticó al programa por falta de diversidad y dijo que la comedia no reflejaba el mundo en su verdadero sentido.

“Creo que el hecho de que nosotros (el equipo de The Good Doctor) sea tan diverso, sin hablar realmente de eso … No impacta las historias o cómo interactúan los personajes. Es solo un reflejo de cómo es el mundo real. Y creo que eso envía un mensaje poderoso. De hecho, mi amiga Gabrielle Union, que es actriz, me dijo una vez: “Wow, este programa es tan diverso. Incluso tuve que revisar mi propia mentalidad, porque era como si no estuviera acostumbrada a ver eso. Cuando vas a un hospital real, son muy diversos “, dijo Harper.

“La cuestión es que tendemos a diversificar las imágenes en la televisión … Como en el programa ‘Friends’, que se desarrolla en la ciudad de Nueva York … Fue ridículo. Quiero decir, eso es ficción”, agregó.