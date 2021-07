Bill Cosby tiene su condena anulada y es liberado de prisión

La Corte Suprema de Pensilvania anuló su condena por agresión sexual en una decisión sorpresiva.

Bill Cosby fue liberado de prisión después de que la Corte Suprema de Pensilvania anuló su condena por agresión sexual en una decisión sorpresiva, al dictaminar que una promesa pública de 2005 de un fiscal de que no lo acusaría le dio una falsa sensación de seguridad y lo llevó a incriminarse a sí mismo.

Cosby fue encarcelado en 2018 por supuestamente agredir sexualmente a Andrea Constand en 2004. Había acudido a la policía en 2005, pero el entonces fiscal del distrito de Montgomery, Bruce Castor, que se convirtió en uno de los abogados de juicio político de Trump, dijo públicamente que no iba a presentar cargos.

Al año siguiente, Constand demandó a Cosby y en una deposición civil, admitió haber usado Quaaludes en mujeres sin su consentimiento y dijo que lo hizo para tener relaciones sexuales con ellas. Durante los siguientes diez años, varias mujeres presentaron denuncias contra él públicamente y ante la policía.

En 2015, un nuevo fiscal del condado de Montgomery lo acusó, utilizando los comentarios que hizo en la declaración de 2005 como parte de la evidencia en su contra. Cosby fue condenado en 2018 y lo apeló, alegando que fue un procesamiento injusto en primer lugar y que tampoco tuvo la oportunidad de un juicio justo porque el juez permitió que cinco mujeres testificaran como testigos de ‘malos actos’.

Sus acusaciones no estaban siendo procesadas, pero todas contaron historias de cómo supuestamente los había agredido. Cosby afirmó que llevó al jurado a declararlo culpable de agredir a Constand injustamente, y que si el jurado no hubiera tenido noticias de las otras mujeres, no lo habrían condenado por la falta de evidencia.

En su decisión, la Corte Suprema de Pensilvania no se pronunció sobre si el testimonio de las otras cinco mujeres fue justo o no. En cambio, se centraron solo en el anuncio de 2005 de Castor, que Cosby consideró un ‘trato’ o ‘acuerdo’ informal, y descubrieron que a Cosby le robaron su derecho de quinta enmienda a no incriminarse a sí mismo cuando fue depuesto, porque Castor lo había tomado. lejos de él.

Las supuestas víctimas han reaccionado con enojo, diciendo que están ‘disgustadas’ y ‘conmocionadas’ por la decisión.