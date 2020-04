Billie Eilish adopta perro del que promovía adopción

La cantante “falló” en su intento y decidió quedarse con el perro, el que ahora es compañero de su perro Pepper y su gata Misha.

Billie Eilish ha “fallado” en donar a un cachorro durante esta cuarentena, revelando que ella decidió adoptar al perro.

La joven de 18 años acudió a su cuenta de Instagram Story el martes para compartir con sus fans que le da la bienvenida al adorable perro a su casa de forma permanente.

“Fallé en donar este pequeño mono sin nombre. Ahora es mío!!!!”, escribió.

La nueva mascota de la cantante se unirá a su perro de rescate Pepper y a la gata Misha.

Billie no es la única estrella del pop que se enamora de un perro en adopción y ofrece un hogar para siempre. Selena Gomez también ha “fallado” como propietaria temporal.

Inicialmente aceptó promover la adopción de Daisy, pero el mes pasado (20 de marzo), la cantante de Lose You to Love Me, de 27 años, acudió a sus historias de Instagram para mostrar a su nuevo perro, un amigo de juegos para su mascota Winnie.

“Winnie y Daisy se llevan muy bien”, dijo Gomez en un video de los dos perros jugando juntos. “Conozco algunos amigos que están promoviendo adopciones en este momento, solo para darles a los animales un lugar seguro (durante la pandemia) … Y ahora quiero mantenerla”.