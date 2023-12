Billie Eilish pierde miles seguidores tras salir del armario

Billie Eilish ha confirmado que forma parte de la comunidad LGBT…

La cantante Billie Eilish perdió más de 100 mil seguidores al ser ‘obligada’ a salir del clóset durante una entrevista con la revista Variety. Aunque la artista dijo que pensaba que la mayoría de su público ya era consciente de ello de su orientación sexual, parece ser que había miles de homófobos que no se lo imaginaban.

La cantante de 20 años habló abiertamente sobre su atracción por las mujeres en una entrevista con la revista Variety publicada el 2 de diciembre de 2023. Eilish dijo que no tenía la intención de hacer una declaración pública sobre su orientación sexual, pero que simplemente estaba siendo honesta sobre sus sentimientos.

«No, no lo hice, pero pensé, ¿no fue obvio?», dijo Eilish. «Realmente no me di cuenta de que la gente no lo sabía».

La artista dijo que se siente atraída por las mujeres desde hace mucho tiempo, pero que no sentía la necesidad de hablar de ello antes.

«No creo en ello», dijo Eilish. «Me pregunto ¿por qué no podemos simplemente existir? He estado haciendo esto durante mucho tiempo y simplemente hablé de eso… Oops.»

La cantante también dijo que ha estado menos activa en las redes sociales en los últimos meses. En marzo de 2023, Eilish reveló que había eliminado todas las aplicaciones de redes sociales de su teléfono debido a su complicada relación con internet.

«Siento que crecí en la época perfecta de internet cuando no era tan internet que no tuve infancia», dijo Eilish. «Realmente tuve una infancia así, y estaba haciendo cosas todo el tiempo».

La declaración de Eilish fue recibida con elogios por parte de sus fans y de la comunidad LGBTQ+. Muchos elogiaron a Eilish por su honestidad y por ayudar a normalizar la diversidad sexual.

«Me siento muy feliz por Billie», dijo la cantante Demi Lovato en Twitter. «Es importante que las personas LGBTQ+ tengan modelos a seguir como ella».

«¡Estoy muy orgullosa de ti, Billie!», dijo la actriz Laverne Cox en Instagram. «Gracias por ser un modelo a seguir tan valiente e inspirador».