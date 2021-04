Brad Pitt fue visto saliendo del hospital en silla de ruedas

El actor causó preocupación a los fans tras ser fotografiado saliend de una clínica en Beverly Hills.

La estrella de Hollywood Brad Pitt generó preocupación después de que lo vieron salir de un centro médico en Beverly Hills en silla de ruedas.

Según Page Six, la estrella de Once Upon a Time in Hollywood estaba en las instalaciones para una cita con el dentista.

No se sabe si el actor estaba experimentando algún dolor mientras usaba un par de gafas de sol de gran tamaño con una mascarilla, protegiéndose la cara.

Además, se desconoce a qué procedimiento dental se sometió.

Es probable que la estrella estuviera confinada a una silla de ruedas debido a la política del hospital donde los pacientes podrían convertirse en una responsabilidad si se lastimaran al salir de la instalación.