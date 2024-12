Brad Pitt lamenta la distancia con sus hijos y anhela una navidad en familia

El actor enfrenta los desafíos de mantener una relación cercana con sus hijos en medio de las disputas legales…

El actor Brad Pitt ha manifestado públicamente su anhelo de compartir las próximas festividades navideñas con sus hijos. En declaraciones a Page Six, fuentes cercanas al actor han revelado que Pitt siente una profunda tristeza al no poder pasar más tiempo con sus hijos y considera que las celebraciones no serán las mismas sin su presencia.

“Brad extraña a sus hijos y desearía tener una relación más cercana con ellos, particularmente celebrando las fiestas y su cumpleaños este mes”, revela una fuente a PageSix.

La compleja situación legal derivada de su divorcio de Angelina Jolie ha generado una distancia física y emocional entre Pitt y sus hijos. Las disputas por la custodia, que se prolongan desde hace varios años, han impactado significativamente en la dinámica familiar. Decisiones judiciales recientes, como la relacionada con la propiedad de Château Miraval, y acciones públicas por parte de ambos ex cónyuges, han intensificado las tensiones y dificultado la relación entre padre e hijos.

A pesar de los desafíos legales, Pitt ha expresado reiteradamente su deseo de mantener una relación cercana y positiva con sus hijos.

Pitt y su ex esposa, Angelina Jolie, de quien se divorció en 2019, comparten seis hijos: Maddox, de 23, Pax, de 21, Zahara, de 19, Shiloh, de 18 y los gemelos de 16 años Knox y Vivienne.