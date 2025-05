Cheryl Cole es nombrada administradora del patrimonio de Liam Payne

La cantante inglesa es madre del único hijo del fallecido artista…

Cheryl Cole, ex pareja del fallecido cantante de One Direction, Liam Payne, y madre de su único hijo, ha sido designada administradora de su patrimonio valuado en US$ 32 millones, tras la muerte del artista el pasado 16 de octubre de 2024, que no dejó testamento.

Según documentos judiciales obtenidos por la revista Rolling Stone, la cantante de 41 años, compartirá esta responsabilidad con Richard Mark Bray, un abogado especializado en la industria musical.

Cole, madre de Bear, el hijo de 8 años que tuvo con Payne, y Bray tendrán la tarea de gestionar las finanzas, propiedades y pertenencias del cantante. Sin embargo, según la BBC, su autoridad es limitada y no pueden distribuir los fondos.

En el Reino Unido, cuando alguien fallece sin testamento y no hay cónyuge o pareja de hecho, los hijos suelen heredar la fortuna, lo que podría beneficiar a Bear en el futuro.

Payne, de 31 años, falleció trágicamente en Buenos Aires, Argentina, tras caer desde el balcón de su habitación de hotel. En el momento de su muerte, mantenía una relación con Kate Cassidy, quien había dejado Argentina días antes. Informes indican que Payne había estado consumiendo alcohol y drogas, y pasando tiempo con trabajadoras sexuales antes del incidente. Cinco personas, incluidos dos empleados del hotel, enfrentan cargos relacionados con su muerte, acusados de suministrarle drogas.