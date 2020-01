Brad Pitt le rompe el corazón a sus seguidoras y admite que no usa Tinder

“Ni siquiera estoy seguro de cómo funciona. Simplemente pensé que era divertido decirlo”.

Brad Pitt solo estaba bromeando cuando hizo referencia a un perfil de Tinder durante su discurso de aceptación del premio a Mejor Actor de Reparto en los Screen Actors Guild (SAG).

La estrella recogió un trofeo de Mejor Actor de Reparto por su papel en Once Upon a Time in Hollywood durante la ceremonia del domingo (19 de enero), y bromeó: “Voy a agregar esto a mi perfil de Tinder”.

Pero el hombre de 56 años ha roto los corazones de las mujeres solteras en todas partes al revelar que no está tan familiarizado con la aplicación de citas.

“No, no estoy en eso”, compartió en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara el miércoles (22 de enero), cuando fue galardonado con el Maltin Modern Master Award. “Ni siquiera estoy seguro de cómo funciona. Simplemente pensé que era divertido decirlo “.

Pitt llegó a los titulares después de la ceremonia de premiación cuando fue fotografiado conversando con su ex esposa Jennifer Aniston.

Su vida personal se abordó aún más en el escenario, cuando notó que su personaje, el especialista Cliff Booth, no era muy diferente para él en su anterior matrimonio con Angelina Jolie.

“Seamos honestos, fue una parte difícil”, sonrió. “Un tipo que se droga, se quita la camisa y no se lleva bien con su esposa. Fue un gran trabajo “.

Pitt se ha casado dos veces, con Jennifer Aniston y Angelina Jolie.