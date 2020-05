Brad Pitt se mantiene muy próximo a su hija Shiloh que cumple 14 años

El actor siempre ha estado muy orgulloso de Shiloh y de la clase de mujer en que se ha convertido.

Brad Pitt ha mantenido una estrecha relación con su hija Shiloh Jolie-Pitt, quien celebra su 14 cumpleaños hoy.

Según los informes, el actor Once Upon a Time in Hollywood se siente “orgulloso” de la clase de mujer en la que se ha convertido Shiloh, y espera marcar la ocasión.

“Shiloh está cerca de sus padres. Todos los niños han estado esperando el cumpleaños de Shiloh y planean celebrarlo con un pastel de cumpleaños”, dijo una fuente a Entertainment Tonight el 27 de mayo. “Brad está muy orgulloso de Shiloh y de en quién se ha convertido. Le encanta que ella siempre se mantenga fiel a sí misma y sea tan buena con sus hermanos y hermanas”.

Pitt y su ex esposa Angelina Jolie libraron una larga batalla por la custodia de sus seis hijos. En noviembre de 2018, la pareja finalmente consiguió un acuerdo de custodia y evitó ir a juicio.

“Brad y Angelina tendrán la custodia física y legal conjunta de los niños”, dijo una fuente de Pitt a Us Weekly.

“Se han llevado mucho mejor desde que se resolvieron las reglas de custodia. Han llegado muy lejos”, dijo la fuente.

En febrero, Pitt se saltó la ceremonia del Premio BAFTA después de que dos de sus hijas se sometieron a cirugía. En ese momento, citó la razón de su ausencia como una “obligación familiar”.

Angelina después habló sobre la cirugía en un ensayo para la revista Time con motivo del Día Internacional de la Mujer.

“He pasado los últimos dos meses entrando y saliendo de cirugías con mi hija mayor, y hace días vi a su hermana menor pasar por el quirófano para una cirugía de cadera”, escribió Jolie el 8 de marzo.

La actriz Maléfica no mencionó específicamente los nombres, y solo hizo referencia a su “hija mayor”. Según ET, los dos niños que se sometieron a cirugía fueron Zahara y Shiloh.

Pitt y Jolie solicitaron el divorcio en septiembre de 2016 después de dos años de matrimonio. Jolie comparte seis hijos con Pitt: Maddox, 18, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 14 y los gemelos Knox y Vivienne de 11 años.