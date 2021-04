Britney Spears desmiente a su ex maquillador Billy Brasfield

Brasfield había declarado a una publicación, que la cantante no controlaba lo que se escribía en sus redes sociales.

Britney Spears se ha pronunciado sobre la afirmación de su ex maquillador Billy Brasfield, de que ella le había dicho personalmente que no tenía control sobre sus redes sociales. Desde entonces, la estrella del pop ha respondido a los rumores del escritor fantasma, insistiendo: “No he hablado con Billy B.”

Hablando a TMZ el viernes 2 de abril, la mujer de 39 años negó las afirmaciones de que su ex maquillador le envió un mensaje de texto personalmente. “No, no estoy hablando con él en absoluto. Escribo mis publicaciones. No estoy segura de con quién está hablando, pero yo no estoy hablando con Billy B”, enfatizó.

Tras el auge del movimiento #FreeBritney, muchos han especulado que la leyenda de la publicación de Britney en Instagram el martes 30 de marzo no fue escrita por ella. Junto con un video que la muestra bailando, escribió: “Por supuesto, ver ciertas cosas que ahora están tan lejos en SU ​​pasado … circunstancias por las que ella ya ha vivido y ha ido más allá, que ahora se mencionan una y otra vez, puede ser #emocional. Ella ‘lo maneja’ y, francamente, muy bien … no es ‘frágil’ .

En reacción a la publicación, Billy afirmó anteriormente: “Inmediatamente supe que no era ella”. El maquillador de 57 años, que trabajó con Britney de 2012 a 2013, le dijo a Page Six que se había comunicado con la cantante de “Oops! I Did it Again”, “le envié un mensaje de texto al respecto y ella me respondió por última vez anoche.”

“El contenido es ella, pero… las palabras NO son cómo se siente”, explicó el maquillador más detalladamente en la publicación de Britney que criticaba el documental de Hulu sobre ella. “Lo que fue molesto [sobre la publicación] – fue básicamente una narrativa denunciando a sus fanáticos y el movimiento Free Britney y la gente que ahora mira muy conscientemente los hechos y lo que está sucediendo”, dijo al medio.

El maquillador, que también ha trabajado con Mariah Carey, Beyonce Knowles y Christina Aguilera, continuó: “Aunque pueda ser complicado para ella, claro que está invertida. Es su vida. No le gusta ser víctima, nunca quiso. Se ve a sí misma como una sobreviviente y ha navegado por esto con paciencia y estrategia”.