Britney Spears le asegura a sus fanáticos que su “salud mental está bien”

Los fans de la cantante están preocupados por algunas publicaciones “sin sentido” que la estrella ha hecho en Instagram.

Britney Spears está haciendo todo lo posible para asegurarles a sus fanáticos que su salud mental está completamente bien en medio de la pandemia de Covid-19.

La cantante de 39 años participó en una QnA de Instagram con los fans en la que respondió a la pregunta más frecuente: “¿Estás bien?”.

“Sí, estoy totalmente bien. Estoy muy feliz, tengo una hermosa casa, hermosos hijos ”, insistió Spears.

“Me estoy tomando un descanso en este momento porque me estoy divirtiendo”, agregó.

Spears también abordó la pregunta de por qué subió al azar una foto de un refrigerador rojo en Instagram.

“Honestamente, pensé que era genial”, dijo, y agregó que no tenía un significado oculto. “Pensé que era vintage, era rojo y realmente genial”.

La artista también respondió a los fanáticos que le preguntaron sobre cualquier posible mareo por “dar vueltas en mi sala de estar”.

“Sí, me mareo mucho”, respondió ella, “pero soy bailarina, así que mientras tenga un punto de enfoque para mi cabeza, mientras me doy la vuelta y sigo encontrando ese lugar, generalmente al final no es tan malo.”