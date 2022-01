Britney Spears presume vestido ‘barato’ y cabello morado

La cantante decidió cambiar un poco su look, pero aclaró que no sabe si le gusta…

Britney Spears está aburrida. Sí, la cantante afirmó que estaba aburrida y por ello decidió cambiar su look.

La artista compartió en su Instagram un pequeño video en donde posa de vestido negro y botas rojas, pero lo que llama la atención es su melena completamente morada.

Britney usó de ironía para decir que no gastó mucho con su atuendo:

“Aquí estoy yo con el cabello morado … Estoy aburrida, ok ??? ¡Muy aburrida, así que mi chica de las uñas dijo que lo hiciera! Chica… lo hice pero no estoy segura de que me guste pero oye… Aquí estoy yo con un mini vestido de 100 dólares con mis botas”, señaló.