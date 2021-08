Britney Spears quedó atrapada en su propia mansión

La cantante quedó encerrada en un baño a las 02:00 am, por querer usar una nueva loción de Victoria’s Secret.

Britney Spears relató un incidente en Instagram que vivió de madrugada en su mansión. ¡La cantante se quedó atrapada en el baño cuando la puerta se atascó!

Dijo que la puerta se cerró accidentalmente cuando decidió usar una nueva loción de Victoria’s Secret que la ayuda a dormir mejor.

Britney contó cómo fue su saga:

“¡A las 2 am decidí tomar una ducha! Obtuve una nueva loción perfumada de Victoria’s Secret y quería usarla porque me ayuda a dormir mejor. Fui al baño y miré las sobras del desayuno anterior y dije ‘asqueroso’, pero no lo tiré, así que busqué mi jabón facial, ¡pero no pude encontrarlo por ningún lado! Estuve buscándolo durante unos 15 minutos y luego me di cuenta de que probablemente estaba en el otro baño … así que salí y la puerta estaba cerrada … pensé ‘está bien, es un baño, puedo abrir la maldita puerta’ … ¡¡¡no! ¡¡¡La cerradura estaba atascada !!!! ” .

Britney luego dijo que comenzó a gritar pidiendo ayuda a su novio Sam Asghari, pero que estaba dormido, y dijo que puede haber un terremoto que el entrenador personal no despierta.

Pero ya en el cuarto grito, se despertó y trató de ayudarla, pero sin éxito.

Luego, Spears decidió pedir ayuda a sus guardias de seguridad, quienes le informaron que resolverían el problema en 10 minutos. Pero tomó más tiempo que eso.

“¡¡Así que me dijeron ’10 minutos más’ !!! Limpié el baño y pensé en tomar una ducha o algo, pero luego vi … la puerta … solo la miré por primera vez con ganas ”. a solo querer que se abriera … mis ojos me engañarían y harían que suceda más rápido ??? … Mis ojos se abrieron y la puerta se hizo más clara … más amplia … pude ver con claridad y brillo … por favor abre la puerta !!!! ‘Estamos aquí!’, dijeron … les pregunté cuánto tardarían en abrir … y dijeron ‘ah, tal vez 10 minutos’ !!!! ahí … empecé sentirme abrumada, así que bebí… Me re-energicé y comencé a hablar de nuevo !!! ‘¿Estás ahí? Se abrió … finalmente se abrió !!!!! ”, narró la cantante, feliz de recuperar su libertad.