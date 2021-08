O.J. Simpson sintió cerca la muerte al contagiarse de Covid-19

Simpson confesó en una entrevista que había llegado a un punto tan terrible que la muerte cruzó por su mente.

O.J. Simpson reveló que se enfrentó a una batalla cuesta arriba con Covid-19, que pensó que no sobreviviría a la enfermedad el año pasado. El exjugador de fútbol dijo que el virus le hizo casi imposible recuperar el aliento.

“Cuando tuve Covid, casi no podía levantarme de la cama (…) no podía recuperar el aliento, me sentía vulnerable”, dijo el ex atleta de 74 años. “Y por primera vez pensé que podría estar cerca del final”, dice.

Mucho tiempo después, cuando finalmente se recuperó, dijo que estaba muy agradecido por ello y explicó cómo está disfrutando y amando su vida fuera de la prisión en Las Vegas.

NUEVA RUTINA

O.J. Simpson dice que ahora juega golf ‘cuatro o cinco días a la semana’ y se jacta de que todavía lo tratan como una celebridad.

“La gente quiere comprarme bebidas”, dijo. “Siempre estoy tomando fotos con la gente. Las damas me abrazan”, comentó alegremente.

“La gente realmente se preocupa por mí. No sabes quién se preocupa realmente por ti hasta que hayas pasado por algunas cosas serias, y yo he pasado por algunas cosas serias. Los medios no te lo dirán, pero esta es mi vida”, justifica.