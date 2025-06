Leonardo García desmiente haber intentado apuñalar a su madre

Una revista reveló que el actor trató de agredir a su mamá…

Leonardo García ha salido al paso para negar categóricamente las graves acusaciones difundidas por una revista, que aseguraban que había intentado apuñalar a su madre, Sandra Vale.

Estos señalamientos surgieron en un contexto de reportes previos sobre una supuesta recaída del actor en el alcoholismo, tras varios meses de sobriedad. La situación se complicó con la difusión de un video donde presuntamente era detenido por la Guardia Nacional por conducir en estado de ebriedad. Fue en este marco que la publicación lanzó la noticia, añadiendo que, en el pasado, su padre, Andrés García, le habría disparado en un pie y que Leonardo había intentado agredir a su madre con un cuchillo.

Sin embargo, en una entrevista concedida al canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, Leonardo García desmintió con firmeza estas versiones. «Yo jamás acuchillé a mi mamá y mi papá jamás me puso un tiro, cbrón. ¿De qué están hablando, cbrón?», declaró el actor visiblemente molesto durante la transmisión.

Además, García indicó que ya está considerando acciones legales por difamación, asesorado por sus abogados: «Mi abogado me dijo: ‘Habla con tu amigo Gustavo, dale la nota, obviamente, porque tienes que desmentir… y ahora sí vamos a tener que meter cuestiones legales'».

¿Sandra Vale internó a Leonardo en una clínica de rehabilitación?

En cuanto a los informes mediáticos que sugerían que su madre lo había internado debido a sus problemas con el alcohol y la dificultad de manejarlo en ese estado, Leonardo ofreció una perspectiva distinta. Confesó que su ingreso a una clínica fue una decisión personal, motivada por la depresión que atravesaba debido a recientes pérdidas. «Yo me metí a la clínica por mi propia convicción, por mis pérdidas. Porque murió mi papá, porque se me murieron mis gatos, y por el tema del departamento. Me deprimí y yo me metí a la clínica. No me metieron por nada de otra cosa», reveló el actor.