Britney Spears: “quiero mostrarte cómo me veo realmente”

La cantante quiere que sus seguidores vean la diferencia “Instagram versus realidad”.

Con gafas, una camisa a cuadros y jeans remangados, la estrella del pop Britney Spears comparte algunas fotos de “Instagram versus realidad”.

Britney Spears ha dicho que quiere que los fanáticos la vean de verdad, compartiendo fotos en las redes sociales para mostrar la diferencia entre “Instagram versus la realidad”.

La estrella publicó varias fotos de ella con gafas, una camisa a cuadros y jeans remangados, y dijo que a menudo se siente “insegura” cuando le toman fotos sin su consentimiento. Como resultado, dijo que siempre se ha concentrado en su apariencia.

Subtitulando la publicación, Spears escribió: “¡¡¡Instagram versus la realidad !! Quería mostrarles cómo me veo realmente a diario.

“Puedo sentirme insegura cuando me toman fotos para las que no estoy preparada … así que siempre he puesto mucho esfuerzo en mi apariencia”.

Spears a menudo comparte fotos y videos glamorosos de ella misma realizando rutinas de baile en casa.

En la publicación, continuó diciendo que “a veces es bueno no esforzarse tanto y derribar las paredes de vez en cuando … Se necesita mucha fuerza para hacer eso”.

Luego, la cantante agregó un “hecho divertido” sobre sí misma que los fanáticos tal vez no sepan: dijo que en lugar de animar, jugaba baloncesto cuando estaba en la escuela.

Spears dijo que ella era la base y “tomó las decisiones”, pero agregó: “Dios mío, apestamos … solo ganamos 3 juegos cada temporada”.

El mes pasado, la estrella de 38 años le pidió a un juez en Los Ángeles que permitiera el escrutinio de la tutela de su padre, y los abogados argumentaron que es de interés tanto para ella como para el público.

Jamie Spears ha tenido un control estricto sobre la vida de su hija desde 2008, cuando el colapso público de la estrella del pop lo llevó a hacerse cargo de sus decisiones personales y financieras.