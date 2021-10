Britney Spears revela que no tiene planes de volver a los escenarios pronto

La cantante había dicho que mientras su papá, Jamie Spears, sea parte de su tutela, ella no volvería a cantar…

Britney Spears dijo durante una audiencia el año pasado sobre su tutela que no volvería a cantar mientras su padre Jamie Spears continuara administrando su patrimonio y su vida. Y ahora que él ya no es parte de su tutela, los fanáticos tenían esperanzas, pero la cantante aún no tiene planes de regresar al escenario.

Después de la gran victoria de Britney esta semana, cuando Jamie Spears fue removido como su tutor, las fuentes le dijeron a TMZ que volver a tocar en vivo en el escenario ni siquiera se le pasó por la cabeza a la cantante:

“Ella ni siquiera ha pensado en eso durante mucho tiempo”.

Spears, de 39 años, quien recientemente se comprometió con su novio Sam Asghari, había admitido anteriormente que no estaba segura de volver a actuar para sus fans. En junio pasado, comentó en Instagram cuando le preguntaron:

“No tengo idea. Me estoy divirtiendo en este momento. Estoy pasando por una transición en mi vida y me estoy divirtiendo, y eso es todo”.

El abogado de Britney también alegó que su cliente se negó a presentarse mientras su padre era su tutor.

Durante una audiencia en noviembre de 2020, Samuel D. Ingham III dijo: “Mi cliente me ha informado que le tiene miedo a su padre. También ha declarado que no volverá a actuar mientras su padre esté a cargo de su carrera. Realmente estamos en una encrucijada”.