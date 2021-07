Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se compran mansión de US$10.5 millones

La pareja que alista su boda, se acaba de mudar a su nueva residencia de cinco habitaciones en Beverly Hills.

Brooklyn Beckham y su prometida, la actriz Nicola Peltz, están más cerca de su gran día. Y es por eso que la apasionada pareja ya compró su primera casa juntos: una mansión de US$ 10.5 millones en Beverly Hills.

Ellos se acaban de mudar a su nueva residencia de cinco habitaciones, según la prensa estadounidense.

Y Brooklyn Beckham, de 22 años, compartió una foto de él y Nicola, de 26, besándose en su nuevo hogar. Su primera foto en su nuevo domicilio en Estados Unidos.

Según la publicación, los tortolitos recibieron las llaves de la mansión esta semana. La propiedad también cuenta con una sala de yoga privada, gimnasio, sauna seca y de vapor y bar de jugos.

Parece que ambos querían mucho esta casa y no se arrepintieron de ofrecer a los vendedores US$ 1 millón más que el precio de venta de la propiedad. No querían perderla en absoluto.

Uno de los elementos decorativos de la nueva casa es un pedestal de cristal de cuarzo que está justo en la entrada de la mansión. Según los especialistas, el objeto sirve para purificar y neutralizar energías no deseadas.

La casa de cinco dormitorios cuenta con enormes ventanales de vidrio que permiten la entrada de luz natural a las habitaciones y aseguran que los paisajes se puedan ver desde varias estancias del lugar.