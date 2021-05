Bruno Mars agota entradas de sus conciertos de Las Vegas ‘en minutos’

El cantante agotó las entradas a sus seis conciertos en el Strip, de Las Vegas, el mismo día que salieron a la venta.

El cantante estadounidense Bruno Mars definitivamente sabe lo que vale, por eso dijo: “¿Qué puedo decirte? ¡Ese chico es CALIENTE! ” refiriéndose a sí mismo en un comunicado que emitió el viernes por la noche.

El chico de 35 años agotó sus seis fechas en el Park Theatre en julio después de que los espectáculos salieran a la venta hace apenas unas horas antes, el viernes.

El artista ganador del Grammy agotó todos los espectáculos en diez horas en el Strip de Las Vegas. Hablando sobre el evento, la compañía MGM Resorts dijo el viernes que las entradas para todos los conciertos en Park MGM se agotaron en minutos.

Bruno Mars llevará a cabo los dos primeros espectáculos el fin de semana del 4 de julio, mientras que los otros están programados del 9 al 10 de julio y del 23 al 24 de julio. Los fanáticos que aún deseen ingresar a los programas pueden obtener ingresos a través de paquetes VIP: ‘A Trip to Mars’, ‘Upscale Funk’ y ‘When I Was Your Suite’.

Mars es el primer famoso en regresar después del cierre pandémico. Cuando se le pidió que comentara sobre las entradas agotadas, Bruno Mars se apresuró a responder: “¿Qué puedo decirte? ¡Ese chico es CALIENTE! “