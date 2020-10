Cantante Melina León es hospitalizada por Covid-19

La participante del programa de Univisión ‘Tu Cara me Suena’ se ha contagiado, al igual que Sandra Echeverría y Llane.

Melina León ha sido hospitalizada tras dar positivo a Covid-19, y presentar síntomas de pulmonía viral, por lo que fue ingresada de emergencia para ser atendida.

La cantante puertorriqueña es una de las participantes del programa de Univisión ‘Tu Cara me Suena’, y envió este mensaje a través de un comunicado.

“Durante los ensayos para interpretar a Alejandra Guzmán me sentía asfixiada , pensé que era algo en el aire que me afectaba. Lamentablemente esto me ha dado fuerte, tengo fiebre, tos y todos los demás síntomas. Esto no es un juego, por favor, tómenlo en serio, no se lo deseo a nadie. Yo siempre salía con mi mascarilla y considero que tomé todas las precauciones recomendadas. Esto no es relajo y a todos nos puede dar de diferente manera, en mi caso les cuento que es horrible, pero en el nombre de mi amado Padre saldré de esto con más fuerzas para estar de vuelta en los escenarios”.

En este programa ‘Tu Cara me Suena’ ya van tres confirmados, primero Llane, después Melina León y luego Sandra Echeverría. Se habla de otro positivo a Covid-19, pero oficialmente no se ha revelado su identidad ni tampoco se ha confirmado.