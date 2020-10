Cantante Sia habla de lo que la motivó a adoptar dos adolescentes

La cantante adoptó a dos chicos de 18 años el año pasado, y dice que fue lo que la motivó.

La cantante pop Sia se ha sincerado sobre su decisión de adoptar a dos chicos de 18 años el año pasado.

La cantante reveló la historia de portada de octubre para Vogue Australia, que su decisión se produjo después de ver uno en un documental. “Estoy obsesionada con los reality shows y los documentales, vi un documental y vi a mi hijo”, dijo.

La cantante de Together compartió que al ver se sintió conectada con el chico. Después de saber que el niño no tenía su propia familia, no pudo soportar no hacer nada al respecto. “Yo estaba como: ‘¿Qué? Como, él no tiene a nadie. Oh, Dios mío. Lo voy a encontrar y voy a ser su mamá’. Y eso es lo que hice”, dijo.

La estrella terminó rastreando al niño y lo adoptó a él y a su amigo. Sia confirmó por primera vez que dio la bienvenida a dos hijos a su familia el año pasado durante una entrevista en mayo con The Morning Mash Up de SiriusXM, compartiendo que adoptó a los adolescentes cuando dejaban el orfanato debido a su edad.

En la historia de portada, Sia también reveló sus planes de ser madre adoptiva. Ella dijo que ser madre es “lo mejor que he hecho en mi vida” y revela que su camino hacia la maternidad aún no ha terminado.

“Es uno de los caminos más difíciles, pero obviamente tengo tal desbordamiento de amor que definitivamente podría verme haciéndolo de nuevo, pero no por un tiempo. Lo siguiente que planeo hacer es acoger a bebés”, dijo .