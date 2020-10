Clientes critican producto de belleza de Kylie Jenner

Un exfoliante de la línea Kylieskin no agradó y provocó algunos problemas a sus compradoras.

La joven y exitosa empresaria Kylie Jenner no siempre obtiene los resultados esperados con sus productos, y un ejemplo es un exfoliante de su línea Kylieskin.

Dicho producto no agradó a las consumidoras, pues comenzaron a quejarse de que era demasiado agresivo para la piel y les causaba irritación.

El exfoliante está hecho a base de cáscara de nuez, y según Kylie, es para uso diario, lo cual no es correcto, pues los exfoliantes no se deben utilizar todos los días por su acción abrasiva. Además la fórmula fue criticada por no ser innovadora y fue calificada como pasada de moda.

Los severos críticos de Kylie aseguraron que ni ella sabe cuidar de su piel, pues una vez confesó que no sabía lavar bien su cara.