Cara Delevingne afirma que de niña pensaba que ser gay era una enfermedad

La modelo dice que en su seno familiar en Inglaterra tuvo una educación muy conservadora, y sentía “vergüenza” de sí misma.

Cara Delevingne reveló que cuando ella era niña, pensaba que la homosexualidad era una enfermedad, ya que tuvo una educación muy conservadora, y llegó a sentir vergüenza de sí misma.

“Sinceramente, durante esa etapa de mi vida pensaba que ser gay era una enfermedad mental. Pensaba que estaba enferma que había algo raro y malo en mí por ser diferente, no podía lidiar con la depresión que esto conlleva”, confesó en el poscast ‘Make It Reign’.

Cara Delevingne recuerda que no le fue fácil aceptar su sexualidad, lo que la llevó, además de la depresión, la orilló a las adicciones: “El viaje que he tenido ha sido demasiado largo, llevo luchando contra todo esto desde que soy una niña. Y creo que todo proviene del trauma y de las adicciones que también se han manifestado en mi familia. Hay tantas razones que me llevaron a cerrar la boca en lugar de decir: ‘Estoy enferma, necesito ayuda’

Pero para la modelo y actriz esa pesadilla ya es cosa del pasado, y ahora vive plenamente su sexualidad sin temores y valorándose a sí misma, eliminando las inseguridades con las que creció.