Carisma Carpenter acusa de abuso a director de Buffy, the Vampire Slayer

La actriz decidió revelar públicamente los abusos cometidos por el cineasta Joss Whedon en extensas declaraciones en Twitter.

El director Joss Whedon es acusado por una actriz de cometer abusos y acoso psicológico y laboral mientras trabajó con él durante el rodaje de dos cintas ‘Angel’ y ‘Buffy, the Vampire Slayer’.

Carisma Carpenter decidió revelar públicamente los abusos cometidos por este cineasta, y en extensas declaraciones en Twitter, la actriz comentó: “Joss Whedon abusó de su poder en muchas ocasiones, mientras que él veía su mala conducta como divertida, mi ansiedad se intensificaba, me desempoderó y me alineó de mis compañeros…me llamó varias veces ‘gorda’ cuando estaba embarazada, incluso cuando se enteró de que estaba esperando un bebé, me preguntó si iba a decidir si naciera o no”.

La actriz Amber Benson, quien también actuó en ‘Buffy’, se unió a las acusaciones de Carpenter, y reveló: “ ‘Buffy’ tenía un ambiente tóxico que comenzaba desde arriba. Carisma está diciendo la verdad y la apoyo 100%. Hubo mucho daño durante ese tiempo, y muchos de nosotros todavía lo estamos procesando 20 años después”.

Otra actriz, Sarah Michelle Gellar, estrella de ‘Buffy’, no acusó directamente a Whedon, pero apoyó la denuncia de sus compañeras: “…no quiero estar siempre asociada al nombre de Joss Whedon. Estoy más enfocada en criar a mi familia y sobrevivir una pandemia, así que no daré más declaraciones por el momento, pero estoy del lado de los sobrevivientes de abuso, y estoy orgullosa de que alcen la voz”.