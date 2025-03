Cazzu salió con hombre casado: Le habría pedido que dejara a su esposa

La artista se ve envuelta en polémica y es señalada como «robamaridos»…

En pleno lanzamiento de su nuevo sencillo “Con otra”, Cazzu se ve envuelta en una polémica en redes sociales. La artista estaría siendo señalada como “robamaridos” por un presunto romance ocurrido en 2014.

Una mujer identificada como Nadir Jalil utilizó su cuenta de Facebook para acusar a la artista de haberle quitado a su pareja de aquel entonces, Javier Lagos. Según su relato, su exesposo habría mantenido una relación con Cazzu mientras ella estaba embarazada.

Recientemente, en una entrevista con Elisa Beristain en su canal de YouTube, Javier Lagos confirmó haber tenido un romance con Cazzu en 2014.Durante la entrevista, Javier Lagos ofreció detalles sobre cómo conoció a Cazzu y el desarrollo de su relación.

Relató, además, que la artista le habría pedido que «dejara a su esposa».“Ella me había pedido mi número, sabía que tenía yo a mi mujer. Me comporté mal y sí, fui infiel. Me decía que la dejara [a Nadir], pero no me animé porque yo ya había construido a una familia”, confesó.