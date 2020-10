Cecilia Galliano bromea con la mala suerte que ha tenido en el amor

La presentadora argentina dice que todos los hombres que se interesan en ella “no son para nada perfectos”.

La modelo y actriz argentina comentó: “Les decía hoy que no existe el marido perfecto ni la mujer perfecta, y da la casualidad que a mí me persiguen los no perfectos. Sí se ve que es un karma que voy a tener que pagar y me toca hasta en la obra. Rodrigo Murray quien la hace de Ramiro, es un picaflor, el típico que hace cositas, pero las guarda, las esconde, no las dice y pone su carita…”.

Cecilia integra el elenco de la obra ‘El Marido Perfecto’, que hoy 15 de octubre inicia su nueva temporada en el Teatro de los Insurgentes. “Es una obra con actores increíbles, una comedia totalmente blanca y familiar, que puede disfrutar desde el abuelito hasta el niño, con esas risas que nos hacen tanta falta en este momento” comentó Galliano.