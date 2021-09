Charlie Sheen habla después de que su hija alegara que estaba en un hogar “abusivo”

Sam, la hija de 17 años de Charlie Sheen con Denisse Richards, publicó que hace un año “estaba atrapada” en un hogar “abusivo”.

El actor estadounidense Charlie Sheen ha respondido a las afirmaciones de una de sus hijas con Denise Richards, sobre haber sido criado en un hogar abusivo.

Sam Sheen, de diecisiete años, había dicho en un video de TikTok ahora eliminado que estaba “atrapada” en un hogar “abusivo” hace un año.

“Hoy hace 1 año: atrapada en un hogar abusivo, me odiaba, pasaba días sin comer ni dormir, locamente deprimida, odiaba la escuela, etc.”, había escrito sobre un video de ella visiblemente abatida.

“Ahora: finalmente se mudó de la casa del infierno, tuvo un despertar espiritual, tiene 2 gatos, soltera feliz, llena de amor propio y abandonó la escuela secundaria :)”, dijo Sheen.

Si bien no estaba claro con quién vivía Sam, hace un año, la estrella de Two and a Half Men aparentemente confirmó que ahora vive con él.

“Sam es increíble. La amo a ella y a todos mis hijos incondicionalmente. Nos lo estamos pasando de maravilla” dijo en un comunicado emitido a Fox News.