Chiquis revela que Rosie Rivera tuvo que ver con el distanciamiento de su mamá

La cantante denuncia las acciones de su tía que afectaron su relación con Jenni Rivera y su familia…

En un reciente episodio de su programa «Chiquis Sin Filtro», la cantante Chiquis Rivera realizó revelaciones sobre la compleja dinámica familiar que ha mantenido con su tía, Rosie Rivera.

La artista expresó que desde su nacimiento ha existido una tensión significativa en su relación con Rosie, a quien acusa de haber influido negativamente en su vínculo con su madre, la fallecida Jenni Rivera.

“Desde chiquita yo he sufrido con esa mujer, desde chiquita”, confesó la artista.

Según Chiquis, Rosie habría utilizado su posición de poder dentro de la empresa familiar para distanciarla de otros miembros de la familia, incluyendo a su tío Juan Rivera. La cantante afirmó que Rosie habría manipulado a Juan para que se alejara de ella, y que su tía habría sido un obstáculo en sus intentos por reconciliarse con Jenni Rivera.

“Después de que falleció mi mamá, él [Juan] se acercó mucho con Rosie […] Ella nunca me ha querido, entonces lo volteó. Lo volteó porque ella siempre me ha tenido algo desde que nací”.

Chiquis también insinuó que Rosie pudo haber contribuido a la separación entre ella y su madre, al transmitir información errónea a ambas partes.

“A través de los años me he dado cuenta que Rosie tuvo mucho que ver con la distancia entre mi mamá y yo”, reveló.

“Yo le decía a Rosie, ella era como la persona en medio, ‘quiero hablar con mi mamá’. [Respondía] ‘Tu mamá no está lista’ […] Y mi mamá pensaba, y otras personas me dicen ‘tu mamá decía que tú no la estabas buscando, que no querías hablar con ella’”, continuó.

La cantante aseguró que, a pesar de las dificultades, ella perdona a su tía y a su tío por las acciones que la han perjudicado.