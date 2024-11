Chiquis Rivera desmiente rumores de embarazo por gestación subrogada

La cantante aclara que no está esperando un bebé y explica sus planes futuros para la maternidad…

Recientemente, la influencer Chamonic aseguró que Chiquis Rivera y su esposo, Emilio Sánchez, estaban esperando una niña a través de un vientre subrogado. Sin embargo, la hija de Jenni Rivera ha salido a desmentir rotundamente esta información.

«No es verdad eso, no sé de dónde salió eso, pero eso no es cierto, hasta yo me sorprendí», expresó Chiquis Rivera en el programa ‘Sale el sol’. A pesar de negar el embarazo, la cantante reconoció que ha considerado la gestación subrogada como una opción para convertirse en madre en el futuro.

«Ya hice todo eso de congelar los óvulos, así que tenemos esa opción por si no se puede de forma natural. Pero por si una razón u otra no se puede, pues agarro otro vientre», explicó. Sin embargo, Chiquis Rivera dejó claro que su deseo es experimentar la maternidad de manera natural.