Chiquis Rivera es criticada por su abuela: ‘me da pena’

A Doña Rosa no le gusta que la hija de Jenni Rivera publique fotos s3nsuales…

La mamá de la fallecida cantante Jenni Rivera, Doña Rosa, no está de acuerdo que su nieta Chiquis Rivera aparezca muy s3nsualona en las redes sociales.

Chiquis publicó recientemente unas fotos calientes en Instagram, y a doña Rosa no le pareció…

Entrevistada por el programa Gossip No Like sobre lo que pensaba de las fotos de Chiquis d3snuda, ella dijo que tenía pena.

Su tío Juan Rivera también dio su opinión sobre las imágenes:

“Si fuera mi hija, yo hablaría con ella. Le diría: ‘Hija, no lo ocupas… No quiero que la gente te vea así. No importa si todos los demás lo hacen. Eso no quiere decir que sea exactamente lo correcto”, señaló.

Según la revista Tvnotas, Doña Rosa también cree que, además de que la empresaria es muy linda, no necesita enseñar mucho, pues Chiquis ya es adulta:

“Si le gusta y usa el marketing de esa manera, entonces allá ella… pero no lo necesita, aunque cada uno es libre de hacer lo que quiera”.