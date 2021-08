Chiquis Rivera renuncia a ‘Tengo Talento, Mucho Talento’

La hija de Jenni Rivera dio a conocer que ya no continuará como juez en este programa.

Chiquis Rivera anuncia que dejará el show ‘Tengo Talento, Mucho Talento’, donde fue parte del grupo de jueces por varias temporadas.

Con gran pesar en Historias de Instagram, la hija de Jenni Rivera dio a conocer que ya no continuará en este programa: “Mucha gente me ha preguntado si estoy grabando ‘Tengo Talento, Mucho Talento’, y la verdad es que no. No se dieron los tiempos en esta temporada, y estoy muy triste, muy muy triste”.

Chiquis está enfocada en su gira ‘Playlist Tour’, que realiza por diversas ciudades de Estados Unidos. La cantante expresó su pesar por no poder continuar en la nueva temporada: “Voy a extrañar a todos mis compañeros: a Pepe Garza, Ana Bárbara, Don Cheto, Luis Coronel”, y asegura que quien la supla será alguien genial: “Será alguien espectacular y se van a divertir mucho”.