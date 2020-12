Chris Hemsworth está de vuelta en el rodaje de “Escape From Spiderhead” de Netflix

El actor australiano está feliz de regresar a los set de su nueva película futurista.

La estrella de Hollywood Chris Hemsworth ha vuelto al trabajo y está apreciando cada momento.

Hemsworth ha comenzado recientemente a filmar el drama de ciencia ficción psicodélico “Escape From Spiderhead”, y el actor compartió la actualización del trabajo en Instagram con una imagen con la unidad de la película.

“Es genial estar de vuelta en el set filmando nuestra película de @Netflix Escape from Spiderhead con el director Joe Kosinski”, escribió como título.

La dirección de Joseph Kosinski también presenta a Jurnee Smollett y Miles Teller. Teller ha trabajado con Kosinski en “Top Gun: Maverick” retrasado por el coronavirus y el drama “Only The Brave”.

“Escape From Spiderhead” es una adaptación de un cuento del mismo nombre de George Saunders, que se publicó en The New Yorker en diciembre de 2010.

Ambientada en un futuro no muy lejano, la historia sigue a dos convictos que aceptan someterse a pruebas médicas por una sentencia más corta. Son enviados a una instalación dirigida por un brillante visionario y se les administran drogas que alteran sus emociones, lo que lleva a cuestiones de libre albedrío y control mental.

Después de protagonizar proyectos como “Home And Away” y “Star Trek” de JJ Abrams, Hemsworth tuvo su gran oportunidad en 2011 con la película “Thor” como Thor, el dios nórdico del trueno, y se ha convertido en una de las estrellas de cine más importantes del mundo. Este año, Hemsworth hizo su debut digital como actor con “Extraction”.