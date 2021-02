Chris Noth deja abierta la posibilidad de participar en reinicio de Sex and the City

Noth recurrió a las redes sociales para sugerir que “todo lo que lees en Internet no siempre es cierto”.

Chris Noth, quien interpretó a Mr. Big en Sex and the City, rompió el silencio sobre los rumores de que no sería parte del reinicio de la serie, apodada And Just Like That.

Mr. Big fue el sexy y controvertido novio y eventual esposo del personaje principal Carrie Bradshaw, interpretado por Sarah Jessica Parker, durante las seis temporadas de la serie de HBO.

Mientras los fanáticos lloraban por un posible futuro sin Mr. Big, Noth recurrió a las redes sociales para sugerir que “todo lo que lees en Internet no siempre es cierto”.

El actor de 66 años originalmente compartió una foto de un zorro rojo en su patio trasero, pero sus seguidores secuestraron la publicación de Instagram para preguntar sobre And Just Like That.

Noth respondió primero a la pregunta de un fan: “¿Por qué, por el amor de Dios, no estás interpretando a mi amado Mr Big?”.

“Todo cambia”, respondió crípticamente.

Un segundo fan le suplicó al nominado al Globo de Oro que “reconsiderara” ser parte del reinicio de Sex and the City.

Mientras que Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis confirmaron que regresarán para el reinicio como Carrie, Miranda Hobbes y Charlotte York, respectivamente, Noth aún tiene que comprometerse con el resurgimiento de HBO.