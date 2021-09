Chrissy Teigen comparte que lleva 50 días sobria

La ex modelo de Sport Ilustrated lamenta todos los momentos divertidos que se perdió a causa del alcohol.

Chrissy Teigen está celebrando 50 días de sobriedad. La modelo, esposa de John Legend, usó Instagram para compartir un video adorable de ella misma tratando de hacer ejercicio mientras su hija Luna y su hijo Miles se arrastran sobre ella.

En la leyenda, la modelo comparte su viaje lidiando con el alcohol.

“Hoy es mi racha de 50 días de sobriedad”, compartió en el pie de foto.

“Debería ser casi un año, pero tuve algunos contratiempos (de vino) en el camino. ¡Esta es mi racha más larga hasta ahora!”

“Todavía no sé si nunca volveré a beber, pero sé que ya no me sirve de NINGUNA manera. No me divierto más, no bailo, no me relajo. Me enfermo, me duermo y me despierto enferma, habiéndome perdido lo que probablemente fue una noche divertida”.

“Me divertí con eso antes y aprecio a todos que puedan disfrutarlo de manera responsable “, agregó Teigen.

“Este es también mi tercer día de esta semana ejercitándome, lo cual es inaudito para mí, y mis osos no lo están poniendo fácil, ¡sino que adoran a @movewithnicole en YouTube!”

Vea abajo el video compartido por Chrissy Teigen: