Christian Chávez confía que demanda en su contra de su ex no prospere

El estilista holandés Maico Kemper pretende demandar a Chávez de intento de homicidio.

Christian Chávez está confiado en que la demanda que su ex pretende emprender en su contra por tentativa de homicidio, no prospere.

Maico Kemper, un holandés quien estuviera relacionado sentimentalmente con Chávez, amenazó con demandarlo por tentativa de homicidio, y le exigió una indemnización por 150 mil dólares.

Kemper se comunicó con los papás de Christian y les dijo: “Su hijo me está maltratando y me está partiendo la cabeza, pero no en sentido figurado sino de verdad, me agarró a botellazos”. Los padres del actor no hicieron caso a Maico, por lo que él muy molesto fue cuando amenazó con demandar.

Kemper dice tener como prueba una herida en su cabeza, después de que por una discusión entre él y Christian, este perdiera el control y lo atacó salvajemente.

Christian dice estar tranquilo, y califica las acciones de su ex novio como un acto de extorsión, al que no accederá de ninguna manera, y confía en que la demanda no prospere.